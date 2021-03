La Nouvelle-Calédonie a rapidement administré ses doses existantes du vaccin Pfizer, grâce à l’ouverture de nouveaux centres et à l’afflux de volontaires. Par conséquent, dans l’attente de nouvelles doses et pour s’adapter au quota que nous recevrons désormais chaque semaine, un certain nombre de rendez-vous doivent être reportés. 9 360 doses sont attendues cette semaine, 5 850 la semaine prochaine et 9 360 les deux semaines suivantes. Les deuxièmes injections et les vaccinations des personnes fragiles sont maintenues de façon prioritaire. Au 16 avril, un total d’environ 61 000 doses auront été envoyées par la France pour la vaccination de 30 500 personnes.

À ce jour, plus de 24 000 doses ont été administrées. 5 860 personnes sont désormais vaccinées avec deux injections et 18 572 ont reçu la première. Le nombre de vaccinations par jour est monté jusqu’à près de 1 800 en début de semaine dernière avant un fléchissement, à un peu moins de 1 000 cette semaine.

Quels objectifs visés ?

Alors qu’un nombre toujours plus important de Calédoniens se présente à la vaccination, le débat émerge sur les droits et les libertés que cette procédure devrait supposément octroyer. Certains, en effet, estiment qu’une vaste campagne devrait permettre prochainement de réduire les mesures restrictives en tout genre comme le confinement, voire de libérer le ciel avant octobre pour les personnes vaccinées et de leur épargner la quatorzaine. Il n’y a qu’un pas vers l’idée d’un passeport vaccinal dont il est question dans d’autres contrées.

Mais cette option, semble-t-il envisagée par une partie de la classe politique, posera problème ici, peut-être encore plus qu’ailleurs. Outre les questions d’égalité entre les citoyens (vaccinés et non vaccinés), on imagine mal les représentants coutumiers, les habitants qui ne voyagent jamais, accepter cette liberté dans un contexte pandémique.

D’ailleurs, il est expliqué que si le vaccin atténue de manière flagrante les risques de transmission, il ne les écarte pas totalement. Le virus pourrait ainsi être introduit et circuler pour éventuellement toucher des personnes non immunisées et à risque. Il en serait de même si on arrêtait les mesures de confinement à chaque intrusion du virus par le biais des personnes arrivant de l’extérieur.

Le principe de l’immunisation collective que brandissent les uns et les autres reste, par ailleurs, assez utopique. Selon les données scientifiques actuelles, il faudrait vacciner 70 % de la population pour que le virus arrête de circuler, faute de « transporteurs ». Ce taux ne sera pas atteignable sachant que la campagne ne concerne pas les jeunes de moins de 16 ans (entre 25 et 30 % de la population), les femmes enceintes, allaitantes, les personnes présentant d’autres contre-indications et tous ceux qui ne souhaitent pas se faire vacciner. Il y a également des interrogations sur la durée d’efficacité des produits… qui nécessiteront éventuellement des rappels.