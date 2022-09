Nathan Pawlicki dispose d’un immense avantage sur Angélique Plaire. Pour battre son record, il bénéficiera de l’inestimable expérience de… Angélique Plaire « herself ». Les deux traileurs s’entraînent ensemble depuis plusieurs mois. « Elle m’aide énormément à préparer la course. Grâce à son vécu, à sa connaissance du terrain, j’ai pu réfléchir à des façons de gagner du temps. » Épuisée, « Angèle » avait dormi 1 h 30. Nathan compte mieux gérer sa fatigue et faire deux siestes de 20 minutes. Habitué des podiums, le coureur de l’AS Magenta n’affiche aucun doute sur ses capacités. Sur l’Ultra Trail de Nouvelle- Calédonie en 2021, il avait obtenu une frustrante 11 place sur le 133 kilomètres ‒ « 135 plus exactement, je m’étais perdu… ». Son nouveau défi ne représente que 75 bornes de plus, pour un total de 8 400 mètres de dénivelé positif. Une balade. « Quelle que soit la distance pour laquelle tu pars, dix kilomètres avant l’arrivée, tu n’en peux plus. Il y a toujours un moment où le corps décroche, et tu finis au mental. Mais si tu te connais, si tu es bien préparé, il n’y a pas de grosse surprise. »

Nathan a procédé à une reconnaissance minutieuse des parties les plus difficiles du parcours, comme le col des Agathis. « Il m’avait paru interminable la première fois que je l’avais fait, mais c’est bon, je me suis rassuré, il n’est pas si long. » Pour le reste, c’est simple. « Il faut bien manger. J’oublie parfois, donc j’ai mis des rappels sur ma montre. Ne pas dépasser 140 battements par minute, aussi. » Et bien s’entourer.