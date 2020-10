Le président de la Polynésie française a été diagnostiqué positif au coronavirus à son retour de Métropole. Il présentait de la fièvre et des douleurs articulaires. Il avait rencontré, durant son séjour à Paris, le président de la République, Emmanuel Macron, le Premier ministre, Jean Castex, le ministre de l’Intérieur, Gérald Darmanin et le ministre des Outre-mer, Sébastien Lecornu. Mais ils ne sont pas jugés comme cas contacts Le président a été placé en septaine. Son état n’est pas préoccupant. Plusieurs ministres du gouvernement tahitien, qui n’ont pas effectué le voyage, ont également été diagnostiqués positifs ces derniers jours. La Polynésie recense plus de 2 600 cas depuis la réouverture de ses frontières, le 15 juillet, et onze décès. Huit personnes sont actuellement en réanimation.

© Geoffroy van der Hasselt/ AFP