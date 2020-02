Météo France NC a fait son bilan climatique. À l’échelle planétaire, 2019 a été la deuxième année la plus chaude depuis 150 ans (+ 0,56 °C). Mais ce réchauffement n’est pas uniformément réparti. Il est plus important sur le cercle arctique (+ 2 °C) et proche de zéro dans de larges zones océaniques de l’hémisphère Sud. La Nouvelle- Calédonie est assez épargnée avec + 0,2 °C par rapport aux normales et une température moyenne de 23,4 °C. La température maximale a été atteinte à La Tontouta (35,9 °C en février) et la minimale à Pocquereux (5°C en juillet).

L’année a surtout été marquée par un déficit de pluie de 35 % par rapport à la normale. 2019 est la cinquième année la moins pluvieuse depuis 1961. La côte Est est la plus marquée par ce déficit (- 45 %) et en particulier Houaïlou. Le déficit est de 30 % sur la côte Ouest et de 25 % sur les Loyauté. Les précipitations ont été déficitaires huit mois sur douze. En cause, en partie, l’influence inédite du dipôle de l’océan Indien au sortir de l’hiver austral, dont l’air sec nous est parvenu. 2019 a aussi été une année exceptionnellement ventée avec 13,5 nœuds de moyenne, un record à égalité avec 2006 et 2015. 64 journées à plus de 20 nœuds ont été comptabilisées.

