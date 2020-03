La Nouvelle-Calédonie, jusqu’ici miraculeusement épargnée, a donc fini par être touchée à son tour par ce Covid-19, qui ébranle la planète comme jamais nous ne l’aurions pensé. Le territoire s’est retranché sur lui-même en quelques jours. C’était une nécessité absolue. Conscients que les choses peuvent se jouer à rien, certains auraient préféré que cette fermeture s’opère plus tôt. Des questions se posent aussi sur la continuité d’un nombre non négligeable d’activités pour ne pas stopper complètement l’économie du pays. On saura bien assez vite si le modèle choisi a été le bon, si la réactivité observée a été suffisante.

En revanche, on sait déjà, comme en Métropole et dans d’autres pays, que le manque de préparation au niveau des moyens de protection est réel et particulièrement scandaleux pour les personnes en première ligne. Le dépistage pose aussi question. Il est conditionné à nos moyens, alors qu’il a prouvé son efficacité dans d’autres contrées. Nos autorités ont bien conscience de tout cela et font ce qu’il faut. Il faut savoir saluer les efforts qui sont fournis de toute part. Et saluer également le civisme exemplaire des Calédoniens qui ont bien compris ce qui se jouait et respectent les règles du confinement. 2,6 milliards de personnes à l’échelle de la planète sont dans la même situation, soutenus, soignés et protégés par une poignée.

Notre journal est également impacté par cette crise. Comme vous tous, nous nous adaptons et nous continuerons à vous informer tant que ce sera possible. Nous pensons qu’il est essentiel, encore plus dans ces moments de crise, d’offrir des éclairages sur ce que nous sommes en train de vivre.

Prenez soin de vous, restez chez vous.