1878, la rencontre entre deux mondes

L’histoire n’est pas inspirée de faits réels, mais peut trouver un certain écho dans le passé calédonien. Imaginez. 1878, quelque part en Nouvelle-Calédonie. L’armée française attaque une tribu et fait plusieurs morts, dont la mère de Kaï, 10 ans. Orpheline, la petite fille va faire la rencontre d’un prêtre. Tous deux vont peu à peu se lier d’amitié, envers et contre l’opposition de leur entourage.

Ce scénario, c’est celui écrit par Aurélia Raoull, réalisatrice calédonienne, pour le court métrage 1878, récompensé lors du 26e Festival du cinéma de La Foa, samedi 7 septembre. Chapeauté par la société de production française Bobi Lux mais tourné sur le territoire, ce scénario était une véritable aubaine pour le cinéma calédonien, car « ça permettait de faire un vrai film d’époque avec des costumes. On n’en avait plus fait depuis longtemps », se souvient le producteur local Olivier Martin (NK Prod), « convaincu » immédiatement par son travail. « Ce qui était intéressant, raconte celui-ci, c’est qu’elle n’arrivait pas avec des stéréotypes lourds qu’ont parfois les réalisateurs français. Il y avait une véracité, une profondeur dans son dossier. »

Au niveau du casting, on retrouve autant des acteurs professionnels ‒ comme Raphaël Thiéry, dans le rôle du prêtre ‒ qu’amateurs, avec la présence des artistes calé- doniens Simanë Wenethem et Christopher Hnautra dans les rôles du père et de l’oncle de la petite Kaï. Cette dernière est jouée par Jayna Kamodji, âgée de neuf ans et « impressionnante » dans son jeu d’actrice et dans sa manière de gérer le rythme de tournage. « Nous avions des journées très longues, elle restait calme et sereine. Elle a été d’un professionnalisme incroyable pour son âge », raconte Olivier Martin.