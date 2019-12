Le pays a rendu hommage, lundi, aux 18 victimes de l’éruption volcanique de White Island. Une minute de silence a été respectée et les drapeaux ont été mis en berne. Les familles des victimes ont été emmenées au large de l’île pour un moment de recueillement. Deux personnes demeurent disparues. Les recherches se poursuivent en mer pour trouver les dépouilles. Les corps de six personnes ont été récupérés vendredi par des soldats d’élite sous la menace d’une nouvelle éruption. Vingt-six personnes sont toujours hospitalisées en Nouvelle-Zélande et en Australie.