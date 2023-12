17e congrès de l’USTKE

Du 12 au 14 décembre, l’Union syndicale des travailleurs kanak et des exploités était réunie à Ko We Kara pour son congrès annuel. La rencontre portait cette année sur le thème « Éradiquer le colonialisme, combattre les injustices pour construire un pays nouveau : Kanaky ». Mercredi, une soirée hommage était dédiée à Louis Kotra Uregei, disparu en 2022. Les instances devaient être renouvelées et le nouveau bureau présenté jeudi.