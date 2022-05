Le haut-commissariat l’a confirmé le vendredi 20 mai, dernier jour de dépôt des candidatures, 17 personnes sont en lice pour le scrutin des 12 et 19 juin. Huit binômes s’affronteront dans la première circonscription (Nouméa, l’île des Pins et les Loyauté) : Guy-Olivier Cuénot et Petelonila Manuila (Rassemblement national), Philippe Dunoyer et Naïa Wateou (majorité présidentielle), Antoine Gil et Stéphane Quinet (Mouvement des citoyens français de Nouvelle-Calédonie), Joël Kasarhérou et Luen Iopue (Construire autrement), Pascal Lafleur et Pascale Daly (sans étiquette), Virginie Ruffenach et Warren Laukau (Rassemblement-Les Républicains), Jérémy Simon et Mickaël Tordjman (les Patriotes) et Walisaune Wahetra et Jean Fidéli Malalua (FLNKS).

Neuf candidats seront sur les rangs dans la deuxième circonscription : Alain Descombels et Ursula Haoa (Rassemblement national), Muneiko Haocas et David Yeiwie (MNIS), Michèle Homboé et Lénaïc Kerleguer (Construire autrement), Joannes Ititiaty et Loretta Azerari (sans étiquette), Nicolas Metzdorf et Willy Gatuhau (majorité présidentielle), Manuel Millar et Palekuaola Tuakoifenua (sans étiquette), Véronique Pagand et Alysea Pagand (Debout la France !) Gérard Reignier et Marie-Pierre Goyetche (FLNKS), Thierry Santa et Vanessa Wacapo (Rassemblement-Les Républicains).