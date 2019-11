Une opération de déminage s’est déroulée du 4 au 14 novembre, à deux milles nautiques au large de Nouméa et à l’entrée de la petite rade. Pas moins de 160 obus de la Seconde Guerre mondiale, repérés sur deux sites distincts lors de plongées d’entraînement ou de loisir, ont pu être traités. Cette mission d’envergure s’est appuyée sur une reconnaissance fine des sites afin de dénombrer et localiser les munitions. Elle a mobilisé trois plongeurs démineurs du Nedex de la Marine nationale ainsi que du personnel de la base navale et de la Sécurité civile. Ces opérations ont permis de retirer l’équivalent de 148 kg de TNT et de participer ainsi à la dépollution et à la sécurisation du lagon.