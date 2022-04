La province Sud a présenté l’avancement du chantier de démantèlement des navires hors d’usage, mardi 12 avril à Nouville. Confié à la société Royal Recy Boat, le traitement des 16 navires a commencé au mois de janvier et devrait s’achever dans trois semaines. Le chantier a mobilisé jusqu’à six personnes et a coûté 11 millions de francs, financés par la Nouvelle-Calédonie.

Françoise Suvé, rapporteure de la commission de l’environnement de la province Sud, compte sur cet exemple pour structurer une vraie filière. « Le besoin est immense. Il y a 27 000 bateaux de plaisance en Calédonie et 6 000 devront être traités dans les dix prochaines années. »

Il faudra, pour cela, des moyens supplémentaires. « L’État apportera 400 millions via les contrats de développement pour nettoyer la baie de Numbo », a précisé Christopher Gygès, membre du gouvernement.