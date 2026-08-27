158 millions de francs pour plusieurs projets

Plusieurs subventions ont été attribuées par le gouvernement, mercredi 26 août. 154 millions de francs ont été accordés au titre du fonds AQC, fonds pour l’amélioration et le développement de la qualité de la construction, à huit projets, allant du développement d’une interprofession forêt-bois à la protection côtière grâce à des blocs de béton bas carbone. Un million de francs a également été occtroyé à l’université pour l’acquisition d’équipements, dans le cadre de l’opération Cresica. Enfin, près de trois millions de francs ont été attribués aux écoles primaires publiques en faveur du projet Récréa’Livres, destiné à favoriser la lecture chez les jeunes.