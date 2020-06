Cette proposition traduit la volonté de sanctionner les atteintes à l’environnement et lourdement. Les peines prévues vont jusqu’à cinq ans d’emprisonnement et un million d’euros d’amende (120 millions de francs). Selon plusieurs représentants d’ONG pour la protection de l’environnement, la portée de cette mesure serait plutôt limitée et il serait plus efficace de durcir les réglementations, d’instaurer une police de l’environnement dotée de moyens et de créer une autorité judiciaire spécialisée.

De manière générale, les défenseurs de l’environnement sont plutôt critiques des propositions mises sur la table, regrettant leur manque d’ambition. Comme le souligne Arnaud Gossement, avocat spécialisé de l’environnement et ancien porte-parole de France Nature Environnement, à nos confrères de France Télévisions, « la quasi- totalité des sujets qui fâchent a été mise de côté. (…) J’attendais du droit, des financements et un peu plus de développement sur la mise en œuvre. C’est vrai, il y a un catalogue très fourni, mais l’essentiel manque ». Pour l’avocat, le fait de proposer un catalogue permettra au gouvernement de piocher en fonction des opportunités, sans imposer sans modification un nombre de réformes plus limitées, mais plus ambitieuses.