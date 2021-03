Samedi, un jeune homme a perdu la vie dans une sortie de route entre le col des Roussettes et Houaïlou, à hauteur de Karovin. L’accident a fait trois blessés. Lundi, à Pouembout, une personne est décédée et une autre a été blessée après une violente collision entre une voiture et un pick-up. Quatorze personnes sont mortes sur les routes calédoniennes depuis le début de l’année.