13 porcelets calédoniens pour Wallis

13 porcs reproducteurs, dix femelles et trois mâles, ont quitté la Nouvelle-Calédonie jeudi 5 novembre pour Wallis, à bord d’un vol Aircalin. Issus d’un élevage du Mont-Dore et sélectionnés avec l’Upra porcine, ils doivent contribuer au renouvellement génétique des élevages wallisiens. Ce transfert prolonge une coopération agricole engagée en 2018.