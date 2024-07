13 mises en examen au sein de la CCAT

Deux nouvelles personnes, un homme et une femme âgés d’une quarantaine d’années, ont été mises en examen dans le cadre de l’information judiciaire visant les commanditaires présumés des exactions, a informé le procureur de la République le 6 juillet. « Il leur est notamment reproché un rôle de coordination dans les actions des émeutiers au titre de la constitution des barrages, des actes de violence et de destruction par incendie commis en particulier dans le secteur de la Vallée-du-Tir et de Dumbéa. » Ils ont été placés sous contrôle judiciaire. En Métropole, Brenda Wanabo (chargée de communication de la CCAT) et Frédérique Muliava (directrice de cabinet du président du Congrès) sont sorties de prison et ont été assignées à résidence sous bracelet électronique pendant six mois en France. Les 11 autres restent en détention provisoire.