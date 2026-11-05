100 millions de francs pour la Ddec

Vendredi 30 octobre, les élus du Congrès ont voté à l’unanimité une nouvelle subvention exceptionnelle de 100 millions de francs en faveur de la Ddec, Direction diocésaine de l’enseignement catholique. Cette aide doit lui permettre d’assurer le service de cantine jusqu’à la fin de l’année. Elle s’ajoute aux 300 millions de francs déjà versés en 2025. Dans un courrier adressé aux parents le 27 octobre, la Ddec avait annoncé que les élèves dont les familles ne sont pas à jour de leurs paiements se verraient refuser l’accès à la cantine à partir du 16 novembre.