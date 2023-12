10 ans de lutte contre l’économie souterraine

Le Groupe interministériel de recherches de Nouméa fête ses 10 ans. Composé de 24 agents de la gendarmerie et de la police nationale, son objectif est de lutter contre l’économie souterraine et la délinquance qui en découle. Depuis sa création, en 2012, plus de 2,4 milliards de francs ont été saisis en avoirs criminels.