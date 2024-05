10 000 passagers touchés par l’arrêt des vols internationaux

Les vols Aircalin sont annulés jusqu’au samedi 25 mai en raison de la fermeture de l’aéroport de La Tontouta. Du 14 au 25 mai, les annulations ont affecté 85 vols et près de 10 000 passagers. La reprogrammation sera lancée dès l’annonce de la réouverture. Le mieux est de consulter le site inter- net d’Aircalin et de rester joignable. L’État organise avec les autorités australiennes et néozélandaises le rapatriement de leurs ressortissants. Une centaine ont pu repartir mardi 21 mai. Le recensement des touristes français a commencé. Au total les vols affrétés par le gouvernement permettront l’accompagnement de 500 personnes.