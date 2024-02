1 milliard pour sept communes du Sud

L’État a signé les conventions de fonctionnement 2024-2027 avec Dumbéa, le Mont-Dore, Nouméa, Païta, Bourail, La Foa et Thio, mercredi 14 février. Sa participation, qui s’élève à plus d’un milliard de francs, vise à financer les plans pour la jeunesse mis en place par ces mairies. Au total, le Fond communal d’investissement (FCDEV) représente plus de 8 milliards de francs pour les 33 communes et syndicats inter- communaux