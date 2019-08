En attendant les budgets supplémentaires de la province Sud et du gouvernement qui confirmeront des actions de l’Avenir en confiance mises en avant lors de la campagne des provinciales, le gouvernement vient de mettre fin aux protections de marché sur les produits laitiers. En concertation avec les industriels locaux et à la demande de l’entreprise Socalait, le gouvernement, sous l’impulsion de Christopher Gyges, en charge notamment de l’économie, a retiré une mesure « Stop » (suspendu toutes origines et provenances) sur les produits laitiers. Accordée en janvier dernier, cette décision avait été très mal accueillie par les consommateurs. Aujourd’hui, l’importation des yaourts au bifidus, les fromages blancs et petits-suisses est à nouveau autorisée. Les yaourts aromatisés ou additionnés de fruits feront l’objet, tout comme en 2018, d’un quota annuel d’importation de 125 000 tonnes.

Retrouver nos libertés

Pour la présidence de l’Avenir en confiance, Sonia Backes, le retrait de cette mesure « était un engagement symbolique de notre part (…) Nous allons pouvoir retrouver notre liberté de consommer, au moins sur les produits laitiers. Il reste encore beaucoup à faire, mais c’était un symbole important ! » L’Avenir en confiance se félicite donc de cette décision qui était une de ses promesses de campagne. Dans son projet de société et le chapitre « Retrouver nos libertés et simplifier la vie des Calédoniens », la liste loyaliste annonçait justement, vouloir « revoir les interdictions d’importation et réformer les protections de marché en suivant les préconisations de l’Autorité de la concurrence ». C’est donc chose faite, mais nul doute, que bien d’autres mesures verront le jour prochainement. Ainsi, sur les questions de relance économique, Christopher Gyges a déjà engagé les premiers pas d’une coopération avec Fidji en se joignant à la mission du cluster NCT&I et dévoilé les principaux aspects, alors que Sonia Backes, pour la province Sud, et ses vice-présidents ont présenté un train de mesures qui seront votées la semaine prochaine au budget supplémentaire de la Maison bleue (aide à la sécurisation, déploiement de la vidéosurveillance, mise en sécurité des collèges et accompagnement des communes pour moderniser les polices municipales…)

D.P.