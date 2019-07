Mercredi, l’humeur était joyeuse place des Cocotiers. Il faut dire que la dengue est un sacré éau et que l’espoir de nous en débarrasser a de quoi donner le sourire. La maladie a fait 3 817 cas depuis le début de l’année et 357 ont nécessité une hospitalisation. On déplore deux décès dont celui d’une fillette de huit ans et de nombreuses complications oculaires ou hépatiques. Les épidémies coûtent aussi une fortune au territoire : 1,6 milliard de francs par exemple en 2013. Cette technique innovante nous offre donc une opportunité d’épargner des vies, de faire des économies et de préserver l’environnement, en limitant un maximum les techniques d’épandage.

Marc Jouan, le directeur de l’Institut Pasteur a fait état d’un « choix ambitieux de politique sanitaire ». Selon lui, les insecticides ont trouvé leurs limites et cette méthode permettra a minima de réduire l’intensité des épidémies et tout ce qu’elles génèrent en stress, complications, dépenses. Sonia Lagarde, maire de Nouméa, a tenu à préciser que les dix ans d’expérience permettaient de se lancer sereinement dans ce projet. Elle s’est par ailleurs dite « très fière » que Nouméa soit la première ville française à expérimenter cette méthode. « La question de telles épidémies se pose ailleurs et d’autres suivront peut-être. On aura alors donné le top départ et c’est formidable ». Tristan Derycke, adjoint au maire chargé notamment de la prévention des risques sanitaires, a remercié tous ceux qui ont cru dans le projet qu’il porte depuis le début et espère qu’il sera élargi au Grand Nouméa, puis à toute la Nouvelle-Calédonie. Des discussions sont déjà engagées en ce sens.