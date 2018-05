Philippe Germain est depuis lundi à Sydney dans le cadre de la visite du président de la République et de sa délégation. Tous les représentants arriveront ce jeudi en Nouvelle-Calédonie. Le président de l’exécutif aura alors plusieurs rendez-vous particuliers. Il s’entretiendra, vendredi, au gouvernement, en compagnie de Jean-Louis d’Anglebermes, avec le ministre des Affaires étrangères, Jean- Yves Le Drian, sur la stratégie politique des relations extérieures de la Nouvelle- Calédonie dans la région et le monde, puis, plus tard, sur les échanges économiques internationaux.

Il rencontrera également le midi Sébastien Lecornu, secrétaire d’État auprès du ministre de la Transition écologique et solidaire, pour évoquer, avec Didier Poidyaliwane, en charge de l’écologie et du développement durable au gouvernement, la politique de développement et de préservation du parc naturel de la mer de Corail, en présence d’une trentaine d’acteurs concernés.

À la CPS, vendredi toujours, à partir de 15 h 30, le ministre des Affaires étrangères et le président du gouvernement accueilleront les délégations du Pacifique pour le fameux dialogue de haut niveau sur le changement climatique et la biodiversité.