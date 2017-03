Le ministre français des Affaires étrangères et du développement international est en Australie du 1er au 3 mars après une visite en Indonésie. Il doit être reçu par Malcolm Turnbull et rencontrera son homologue, Julie Bishop, avec laquelle il doit signer une déclaration sur le renforcement du partenariat stratégique entre les deux pays et également le ministre du Commerce et du Tourisme, Steven Ciobo.

Accompagné d’une importante délégation de femmes et d’hommes d’affaires, Jean-Marc Ayrault ouvrira par ailleurs un forum économique, mettant en relations les entreprises françaises et australiennes, et évoquera les questions environnementales et climatiques à l’Université de Nouvelle-Galles du Sud. À Melbourne, il doit rendre hommage aux soldats australiens morts pour la libération de la France.