Un village entier de Nouvelle-Galles du Sud, Tathra, a été réduit en cendres dimanche. Et pas moins de 40 000 hectares de terre ont brûlé dans le Victoria où 18 maisons ont flambé. En cause : un air sec, des températures inhabituellement élevées et des vents très violents dans cette partie sud-est du pays. La saison des feux de forêt se termine habituellement en février.