L’Institut national d’études démographiques (Ined) vient d’être chargé par l’État de conduire localement l’enquête Virage sur la lutte contre les violences faites aux femmes. Sa mission a été officialisée par une convention entre l’État et le gouvernement local. L’extension en Nouvelle-Calédonie de cette enquête va enfin permettre de connaître de façon exacte l’ampleur et les caractéristiques des violences intrafamiliales qui affectent notre société et de mettre en place des politiques publiques en conséquence…