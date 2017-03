La maire de Nouméa, Sonia Lagarde, le concède sans difficulté : la problématique de l’ivresse sur la voie publique dans sa ville atteint des sommets avec des bagarres, agressions, accidents de la circulation à longueur de week-end. Les chiffres sont plus qu’éloquents puisque Nouméa affiche des taux d’ivresse publique et manifeste 50 fois supérieurs à ceux des villes métropolitaines de taille similaire. Ce sont d’ailleurs ces chiffres qui ont conduit les élus du groupe UCF à voter contre le budget proposé, non sans arrière-pensée électoraliste, puisque la question de la sécurité en général sera, quoi qu’il en soit, au cœur de la campagne des législatives à venir. Toutefois, comme le fait remarquer la député- maire, les solutions en la matière sont plus à chercher au gouvernement et au Congrès, voire derrière les grilles protectrices du haut- commissariat. Sur ce thème de la sécurité, la mairie entend néanmoins maintenir des participations fortes avec la création de quelques postes et surtout l’acquisition de nouveaux moyens matériels (huit véhicules).

Pour le reste, ce budget de mi-mandat présente de réels efforts de maîtrise des dépenses, avec des frais de personnel et de gestion contenus, malgré le glissement incompréhensible lié à l’évolution statutaire des agents. Notable également, la poursuite de projets qui se voient, à commencer par le centre aquatique de Magenta pour lequel une enveloppe de 780 millions de crédits de paiement a été actée, la réfection des trottoirs et chaussées qui répond à une demande permanente des administrés ou le déménagement annoncé du pôle jeunesse du Rex, en centre-ville, vers le rond-point Patch. Dans la même logique, ce qui semble satisfaire nombre de Nouméens, en 2017, la municipalité devrait mettre en œuvre la poursuite des aménagements du bord de mer au niveau de Sainte-Marie, ce qui a été rendu possible par l’arrêt du projet des Cinq Îles.