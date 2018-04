A l’occasion de la visite du Président de la République, un collectif d’élus et de personnalités loyalistes appelle à une « Grande marche pour la fraternité bleu / blanc / rouge et pour un avenir dans la paix et dans la France ».

« A six mois du référendum cette marche sera la dernière occasion pour les Calédoniens de montrer au Président de la République, Emmanuel Macron et à tous nos compatriotes de métropole notre volonté de rester au sein de la République française », affichent les organisateurs, qui tenaient une conférence de presse jeudi matin.

Autour de la table, des élus et des militants du parti de Sonia Backes, celles et ceux du parti de Gil Brial, également présent, ainsi du mouvement de Michel Hanocque. Tous loyalistes, bien évidemment, souhaitent « mobiliser très largement le 4 mai pour montrer notre attachement à la France et démontrer au Président de la République qu’il existe bien une majorité de Calédoniens qui veulent rester dans la France ». Même si cette majorité sortie des urnes « peut s’estimer en partie trahie par certains élus devenus nationalistes », comme l’ont rappelé Harold Martin et Simon Loueckhote.

Réunis pour une démonstration pacifique, bon enfant et patriotique, autour des valeurs que portent l’étendard tricolore de la République, les organisateurs lancent un appel aux autres formations loyalistes de Nouvelle-Calédonie, afin qu’elles se joignent à la marche. Ainsi qu’à la société civile, et plus généralement à tous les Calédoniens désireux de rester dans la France et dans la paix, « afin qu’ils rejoignent la dynamique qui vient de naître ».

La visite d’un Président de la République « n’est jamais anodine », commente l’ancien sénateur Loueckhote. « C’est la dernière occasion de faire entendre la voix de la France avant le référendum, ponctue Sonia Backes : « Il faut vraiment convaincre le Président de la République que la majorité des Calédoniens veut rester bleu/blanc/rouge ! ».

Où et quand ?

vendredi 4 mai 2018

Rendez-vous et départ de la marche à 11h30 Baie de la Moselle à Nouméa vers le haussariat (via l’avenue Foch) puis retour (via la rue du Général Mangin).

Les organisateurs demandent à toutes et tous de s’habiller en bleu, blanc ou rouge lors de la marche du 4 novembre et de pavoiser l’itinéraire de drapeaux tricolores.