Vaimalama Chaves, magnifique jeune femme de 23 ans pour 1,78 m, a décroché samedi, à la mairie de Papeete, la couronne tant convoitée de Miss Tahiti. La belle aux yeux bleus d’origine tahitienne, wallisienne, portugaise et irlandaise faisait partie des favorites du public et c’est elle qui représentera la Polynésie française au concours Miss France 2019 en décembre. Après avoir obtenu son baccalauréat technologique de communication, Vaimalama Chaves a décroché un BTS de négociation et relation client, avant de valider sa licence de droit économie et gestion. Elle a ensuite obtenu un master de management spécialisé marketing.