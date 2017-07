Avec cinq médailles décrochées aux championnats du monde de va’a longue distance à Tahiti, les Cagous terminent à la quatrième place des nations, derrière Tahiti (13 médailles), la Nouvelle-Zélande (10) et l’Australie (6).

Les rameurs calédoniens reviennent avec deux médailles d’argent (V1 juniors garçons et V1 juniors filles) et trois médailles de bronze (V1 seniors dames, V6 juniors garçons et V6 open hommes).

CS/Photo : LCVK