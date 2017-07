Sonia Backes et les élus Républicains, a priori exclus de l’accord à quatre (Gomès-Frogier-Yanno-Vittori), appellent à l’union sacrée de tous les loyalistes et proposent la constitution d’une coordination, plus fédératrice que la « plateforme », afin, disent-ils, de remporter le plus largement possible le référendum et de débattre de la sortie de l’Accord. Seront-ils entendus ?

La deuxième force politique. – « Il ne s’agit pas de quémander notre entrée dans la plateforme signée entre les deux tours », préviennent d’emblée Sonia Backes et les cosignataires de l’appel, lancé ce 12 juillet. Leur démarche s’éclaire à la lecture des résultats du dernier scrutin législatif : les signataires de la plateforme ne sont représentatifs que d’un peu plus de la moitié de l’électorat non indépendantiste. « Nous, assure Grégoire Bernut, nous représentons aujourd’hui, avec plus de 18 000 voix, la deuxième force politique loyaliste de Nouvelle-Calédonie. En particulier, dans la capitale, ce sont 43 % des voix des électeurs qui se sont portées sur Sonia Backes, malgré la plateforme constituée pour la faire perdre ». Une plateforme minimaliste. – Conclusion : « Des deux objectifs avoués de la plateforme : favoriser le dialogue avec les indépendantistes et stabiliser les institutions, seul le second est atteint, remarque l’ancienne candidate aux législatives dans la première. Et comme nous le craignions, l’heure n’est qu’à la répartition des postes ! » C’est ainsi, « que Pierre Frogier et Thierry Santa devraient pouvoir se maintenir aux postes de sénateur et de président du Congrès, sans aucune légitimité électorale, alors que leur parti, le Rassemblement, est arrivé 4e (avec seulement 3 900 voix) dans la seule circonscription dans laquelle ils ont présenté un candidat », complète avec ironie Philippe Blaise.

Incohérence. – Quant à Gaël Yanno et Pascal Vittori, arrivés respectivement 3e et 5e dans leur circonscription, « ils pourront, par ce biais, s’exprimer à Paris au nom des Calédoniens. Or, souligne Sonia Backes, c’est aux électeurs de décider, par leur vote, de la composition de la délégation qui les représentera et de la voie qu’ils souhaitent faire entendre et non pas aux appareils de partis politiques ». Un peu fort de café, ponctue Philippe Blaise : « Si l’on souhaite encourager les électeurs à participer aux différents scrutins, il est impensable de ne pas tenir compte du résultat des urnes ! »

« Dépasser ce qui nous oppose ». – C’est pourquoi, les élus, réunis mercredi dans les locaux des Républicains du Congrès, proposent « aux membres de la plateforme de dépasser ce qui nous oppose et d’oublier les postures de campagne électorale et de constituer ensemble, une union sacrée de tous les loyalistes, à seule fin d’être capables de parler d’une seule voix pour préparer la sortie de l’Accord de Nouméa ». Très concrètement, ils appellent Calédonie ensemble, le Rassemblement, Gaël Yanno et Pascal Vittori « à un dialogue constructif et responsable entre loyalistes sous la forme d’une coordination pour remporter le plus largement possible le référendum, débattre de l’après-Accord ». Mais également « prendre des mesures d’urgence pour redresser notre économie, nos finances, sauver le Ruamm, l’usine du Sud et nos emplois », ajoute Grégoire Bernut. Mises entre parenthèses le temps de la campagne, les difficultés quotidiennes économiques et sociales des Calédoniens refont surface, avec plus d’acuité encore.