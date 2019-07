Le président du Congrès fraîchement élu revient d’une tournée de trois semaines au cours de laquelle il s’est rendu à Port-Vila, New York, Paris et Abidjan. À chaque étape, la question économique a fait partie des discussions avec ses homologues présidents de Parlement, y compris à New York devant le Comité des 24. Mais c’est à Paris que Roch Wamytan a pu aborder des pistes pour relancer l’économie calédonienne qui traverse une période d’atonie sans réelle perspective de reprise à court terme.

Un grand emprunt ?

Avec le Premier ministre, Édouard Philippe, ainsi que la ministre des Outre-mer, Annick Girardin, le président de la première institution calédonienne a notamment évoqué la possibilité d’un prêt que pourrait accorder l’État à la Nouvelle-Calédonie. Une demande qui avait déjà été formulée par la présidente de la province Sud, Sonia Backes, lors de son récent passage à Paris. Il se pourrait donc que le prochain Comité des signataires, prévu entre le 15 et le 30 septembre, soit l’occasion d’annoncer ce prêt sur lequel travaille actuellement les services de l’État. Reste à savoir sous quelle forme quand on sait que le territoire est arrivé au bout de ses capacités d’emprunt.

Roch Wamytan a également abordé le dossier de la défiscalisation avec Annick Girardin. Le président du Congrès a dénoncé un système laissant trop de possibilités aux dérives sans que ces manques à gagner fiscaux profitent pleinement aux populations. Il s’est notamment appuyé sur le rapport de la Cour des comptes de 2012 qui soulignait une plus grande efficacité et un moindre coût des subventions directes. Pas sûr qu’Annick Girardin soit très réceptive, elle qui est à l’origine d’une des dernières lois de défiscalisation pour les outre-mer. Roch Wamytan a également demandé à ce que les avis du gouvernement calédonien sur les défiscalisations nationales ne soient plus seulement consultatifs, mais systématiques et pris en compte, notamment afin d’éviter des investissements contre-productifs ou à l’encontre des stratégies de développement territorial.