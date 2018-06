Les autorités néo-zélandaises réfléchissent à introduire en 2019 une taxe pour participer aux dépenses relatives aux infrastructures touristiques du pays qui pèsent sur les contribuables et les collectivités locales. Le prélèvement (entre 25 et 35 NZD) s’effectuera sur les frais de visa, qui vont augmenter prochainement, et/ou via la mise en place d’un ETA (autorisation de voyage électronique) valable deux ans. Les voyageurs australiens, les habitants des îles du Pacifique, ainsi que les enfants de moins de 2 ans seraient exemptés de cette taxe. Ce système doit aussi aider à renforcer la sécurité et accélérera la vérification des données personnelles des voyageurs à l’arrivée. Cette mesure devrait permettre au pays de collecter 80 millions de dollars néo-zélandais la première année. Le gouvernement étudie la possibilité de répartir cette somme entre les infrastructures touristiques et des fonds pour la préservation de l’environnement. De nombreux pays comme l’Australie et le Canada ont déjà mis ce système en place.