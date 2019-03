Le FSH se lance dans la RHI

Le parc du FSH n’est plus de toute première jeunesse. Le bailleur social souhaite désormais engager un vaste programme de réhabilitation de l’habitat insalubre (RHI). C’est notamment le cas à Rivière-Salée. Une idée qui est en partie liée à la raréfaction du foncier sur le Grand Nouméa. Le FSH a également organisé une visite annuelle dans chaque logement afin de s’assurer de l’état des logements de manière à en assurer un suivi au plus près et éviter leur dégradation.

Un nouveau produit pour l’accession

Le FSH proposera bientôt un produit permettant l’accession à la propriété qui lui sera propre. Il s’agit d’un dispositif de location/accession. Il sera assuré grâce à un financement sur fonds propres et non plus au travers des banques. Il consiste à permettre à des ayants droit d’accéder à la propriété d’un logement duquel ils étaient auparavant locataires.

M.D.