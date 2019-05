L’intervention de Giovanni Talafili, la tête de liste Destin commun calédonien, à l’occasion du débat pour la province Sud sur NC La Première, était à ce titre assez révélatrice. Plutôt que de faire des propositions, le candidat avait interpellé Sonia Backes et Philippe Gomès en les appelant à respecter leurs promesses. Ce « dégagisme » se retrouve dans les chiffres. Le nombre d’abstentionnistes évolue de manière significative, passant de 30 % à 33,5 % entre les élections 2014 et 2019. Et c’est en province Sud qu’il progresse le plus, passant de 28 % à presque 34,5 %. En province Nord, le taux d’abstention progresse également de plus de 3 % (36,8 %). Ce niveau, qui n’avait pas été enregistré depuis 1989, témoigne de la dépolitisation d’une partie de la population et en particulier de la jeunesse.

Défiance de l’électorat

Cette explosion suggère que les électeurs n’ont pas particulièrement cherché à voter utile et bat en brèche les arguments des vieux briscards de la politique qui expliquaient que les Calédoniens souhaitaient qu’ils soient présents pour conclure l’Accord de Nouméa. Calédonie ensemble a été la première victime de cette évolution de l’électorat. À noter que la défaite du parti de Philippe Gomès est probablement également le fruit d’un exercice du pouvoir jugé plutôt autoritaire par de nombreux responsables politiques et électeurs.

Les scores réalisés par les indépendantistes appellent également à quelques questionnements. Si l’Union calédonienne s’est félicitée d’avoir pu maintenir ses sièges dans les assemblées, elle enregistre un nombre d’électeurs plus faible qu’en 2014, aussi bien dans le Nord, les Îles que le Sud. Un recul qui questionne quant aux têtes de listes choisies par le plus vieux parti calédonien et en particulier celles des Îles et du Sud. Jacques Lalié autant que Roch Wamytan ont été des choix controversés plus ou moins imposés qui n’ont visiblement pas encouragé l’électorat indépendantiste à se mobiliser. Dans les Îles, la liste UC enregistre une perte sèche de 142 voix et recule de manière relative au profit du Palika et d’une liste dissidente UC. En province Sud, l’UC-FLNKS « perd » 1 020 voix par rapport au scrutin de 2014 et alors même que le nombre de votants était plus important. La liste du Sud ne doit finalement son salut qu’à l’importante dispersion des voix loyalistes et l’absence de percée du Mouvement néo- indépendantistes et souverainiste, le Mnis.