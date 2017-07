Une araignée, jusqu’alors inconnue sur le territoire, sème le trouble dans le Nord. D’abord découverte au lycée Michel-Rocard de Pouembout, début avril, elle a provoqué une certaine inquiétude parmi la population scolaire. Elle aurait été importée avec du matériel dans le cadre de l’extension des bâtiments du lycée et plusieurs traitements insecticides ont été effectués sur le site en relation avec la Davar (affaires vétérinaires). Mais la reproduction a permis son expansion et d’autres spécimens ont depuis ont été retrouvés chez des particuliers, à Voh et Koné. Identifiée par l’IRD comme étant une Latrodectus geometricus, il s’agit d’une espèce cousine des veuves noires. Elle n’est pas mortelle, peu agressive et ne mord pas, sauf si elle doit se défendre et les cas de morsure sont rares, fait savoir le gouvernement, qui ajoute que le venin de cette araignée est équivalent à celui d’autres « veuves », mais qu’elle n’en a pas autant et ne peut donc pas l’inoculer dans les mêmes proportions. Les deux symptômes majeurs liés à une morsure sont une forte douleur et une marque rouge. Des douleurs abdominales peuvent apparaître et s’apparenter à des crampes d’estomac. Même si les cas d’hospitalisation sont très rares, les autorités conseillent de faire preuve de prudence et de consulter un médecin dès lors que des enfants, des personnes allergiques ou des personnes âgées ont été mordus.