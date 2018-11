L’aboutissement d’un long chemin, pour reprendre les mots de Philippe Michel, le président de la province Sud. La marina de Nouré, qui sera située à proximité du lotissement de la pointe à la Luzerne, à Dumbéa, est un projet attendu des propriétaires de bateaux. Et en la matière, la Nouvelle-Calédonie affiche un taux d’équipement exceptionnel de l’ordre d’un bateau pour 10,5 habitants, selon les chiffres du cluster maritime, soit sept fois plus qu’en Métropole. Le marché des ventes de bateaux est pourtant fortement freiné par le manque d’infrastructures capable d’accueillir ces navires. L’annonce du lancement de cette marina en mesure d’abriter 920 unités à flot et 200 bateaux à sec fera le bonheur des plaisanciers, à commencer par ceux inscrits sur les listes d’attente des six marinas du Grand Nouméa qui sont environ 1 200 (dont 900 pour des places à flot). Le projet répond donc à une demande de plus en plus pressante sur le Grand Nouméa.

Développement de la commune de Dumbéa

Selon Philippe Michel, en 2013, une étude avait montré tout l’intérêt de réaliser cette infrastructure sur ce site. Dumbéa a déjà dépassé 30 000 habitants et sa progression démographique n’est pas prête de ralentir. Pour Georges Naturel, le maire de la ville, tout l’enjeu est de pouvoir offrir autre chose à ses administrés qu’une ville dortoir. L’annonce de l’obtention de la défiscalisation pour le cinéma MK2 et le lancement de la marina sont deux victoires pour l’exécutif municipal.

D’autant que la marina est un projet d’envergure représentant plus de 10 milliards de francs d’investissement. Elle sera composée de trois pôles : un port de plaisance, un espace commercial et un espace de vie et de loisirs. Le port reprendra les anciennes installations du parc aquacole en bordure de la carrière exploitée par le groupe HCM. Les bateaux pourront accéder au bassin de 16 hectares pour 920 places grâce à un chenal de 300 à 400 mètres qui nécessitera des compensations environnementales (*) prévues par la délégation de service public. Des places ont été prévues pour les superyachts de 30 à 40 mètres dont la demande explose ces dernières années.