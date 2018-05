Mais passé la bonne humeur du défilé, les discours sur l’estrade se sont révélés nettement plus incisifs. Sylvain Pabouty, leader de la Dynamik unitaire Sud, a rappelé l’obligation pour les indépendantistes de réaliser l’union des tendances, faute de quoi, l’indépendance demeurera un rêve. Sans les nommer, les responsables de l’UC étaient clairement visés par les invectives.

À l’occasion du dernier comité directeur, Daniel Goa, le président de l’Union calédonienne, a demandé à ses militants de choisir leur camp entre l’UC et le RIN. Un choix qui n’est visiblement pas du goût de Christian Téin, au bureau de l’UC, mais un soutien clair du RIN et de son action. L’unité semble donc plutôt s’éloigner et l’UC pourrait même traverser de grosses turbulences en fonction de ce que les militants et à l’UC et au RIN décideront vis-à-vis des consignes du président de l’UC.