Un an après l’échouement du Kea Trader sur le récif Durand, le bureau d’enquêtes et accidents de l’État maltais, pays du pavillon sous lequel battait le navire, vient de publier son rapport.

Il explique qu’une série d’erreurs humaines ont conduit à l’accident. En fin de journée, le capitaine passait la main au second lieutenant pour son quart de nuit, avec pour simple consigne de maintenir le cap. Lorsque le navire était à proximité du récif, les dispositifs de sécurité ont bien fonctionné, alertant l’officier de quart d’un danger imminent. Le second lieutenant, qui connaissait mal le logiciel de navigation, a préféré suivre les instructions du capitaine et ne pas tenir compte des avertissements répétés des appareils, par ailleurs mal configurés. L’alarme sonore avait été coupée, suite à son déclenchement. Comme le souligne le document dans son introduction, ces travaux n’ont pas pour objectif de définir les responsabilités, mais de comprendre ce qu’il s’est passé afin d’améliorer les procédures, de sorte que ce type d’accident ne puisse se répéter. Les travaux de déséchouement menés par la compagnie Shanghai Salvage vont se poursuivre et durer probablement près d’une année supplémentaire, le temps de construire des moyens lourds adaptés à cette mission dans une zone où la navigation est particulièrement difficile.