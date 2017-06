Plus de 1 500 participants venus de 30 pays différents, ainsi qu’un public de 3 000 personnes sont attendus pour cette compétition internationale. Ces championnats sont ouverts aux rameurs V1 et V6, hommes et femmes, ainsi qu’aux personnes en situation de handicap (para va’a). Concernant le plan d’eau, le parcours sera constitué d’une boucle de huit kilomètres, entre Pirae et Arue, avec notamment un retour par le large, et sur lequel les distances à effectuer seront de huit à 24 kilomètres maximum. Ces premiers championnats du monde de va’a marathon mobiliseront plus de 300 personnes pour son organisation et pour accueillir 686 rameurs étrangers, parmi eux la sélection calédonienne.