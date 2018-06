Jean Christophe Lagarde, président national de l’UDI, coprésident du groupe UDI Agir et indépendants à l’Assemblée nationale, et Hervé Marseille, président du groupe Union centriste au Sénat, sont venus prendre la température locale à cinq mois du référendum. Entourés d’une petite délégation, ils se sont entretenus avec les représentants des institutions et des forces politiques locales pour mieux comprendre les enjeux de cet événement crucial pour l’avenir de la Nouvelle Calédonie