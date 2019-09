Un réseau de cinq chambres consulaires

En une dizaine d’années, les choses ont avancé et des actions sont régulièrement organisées sans que le réseau soit véritablement structuré. C’est précisément cette structuration que les chambres attendent aujourd’hui de la convention qui est sur le point d’être signée entre les structures fidjienne, polynésienne, wallisienne et futunienne, vanuataise et calédonienne.

« Le travail a commencé avec le Vanuatu mais rapidement, Wallis-et-Futuna et la Polynésie française nous ont rejoints, explique François Japiot, chargé de la coopération technique régionale à la Chambre d’agriculture. Le réseau s’est encore densifié récemment avec Fidji. Nous avons profité de la venue du président de l’Assemblée permanente des chambres d’agriculture, Claude Cochonneau, à l’occasion de la Foire de Bourail, pour réunir tout le monde. »

Les rencontres ont permis de définir les problématiques régionales susceptibles d’être traitées en commun. Six grandes thématiques ont été retenues : la protection du patrimoine génétique, la recherche, l’expérimentation et le transfert aux agriculteurs, la formation professionnelle, le foncier, l’accès au marché et la commercialisation ainsi que les questions de biosécurité.

Privilégier la formation entre professionnels