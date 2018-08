Tous les ans, l’OMS organise cette manifestation qui est relayée par des actions dans le monde entier. Cette journée est destinée à faire connaître les différentes formes d’hépatite au grand public et fournir des axes d’action, car ces virus et leurs conséquences sont généralement méconnus par les populations. Selon l’Organisation mondiale de la santé, aujourd’hui, seulement une personne sur 20 saurait qu’elle a une hépatite et une sur 100 prendrait un traitement.

Qu’est-ce que l’hépatite ? Comment reconnaître la maladie ? Comment se transmet-elle ? Qui est exposé ? Quelles sont les différentes méthodes de prévention et de traitement ? Autant de questions auxquelles la campagne de la Dass-NC tente de répondre durant toute cette semaine en y associant les médecins et en mettant sur pied une opération de communication.

Les médecins (libéraux, Cafat, centres médico- sociaux, Smit) sont fortement sollicités pour vérifier le statut vaccinal de leurs patients et, pour ceux nés avant 1989 non vaccinés, de leur expliquer aussi les facteurs de risque auxquels ils auraient pu être exposés, puis de leur proposer le cas échéant un dépistage. Des affiches et des dépliants ont été distribués ainsi qu’aux pharmacies et laboratoires d’analyses médicales.

Au moins cinq types d’hépatite

L’hépatite, du grec hépar signifiant foie, désigne toute inflammation aiguë (récente) ou chronique (plus de six mois) pouvant nuire au bon fonctionnement du foie. Le plus souvent, cette maladie est liée à une infection par un virus. Selon le virus en cause, on parlera d’hépatite A, B, C, D ou E. Il en existe d’autres, mais ces cinq-là sont les plus fréquents. L’hépatite B est la plus dangereuse : elle serait, selon l’OMS, pire que le Sida. C’est une maladie qui peut être sexuellement transmissible et son virus est 100 fois plus contagieux que le VIH. C’est d’ailleurs pour cette raison que généralement les agences sanitaires concentrent essentiellement leurs actions de communication et de prévention à l’hépatite B.