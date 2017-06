L’application gratuite disponible sur Apple Store, Google Play et Windows Store comprend des fiches contenant des informations détaillées sur quelque 320 espèces marines classées par familles. On y trouve nos requins, nos raies, nos poissons, toutes les espèces connues avec les clés d’identification, leur taille maximum, leurs noms scientifiques, ainsi que les pays ou territoires du Pacifique où leur présence est scientifiquement confirmée, probable ou absente. Pour l’instant, un premier jeu de données est disponible dans PacFishID basé sur le Guide d’identification des poissons côtiers les plus consommés en Océanie, publié récemment par la CPS. Les photos sont signées John R. Randall et la CSIRO (Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation) Australian National Fish Collection. La CPS peut d’ores et déjà se réjouir : à l’origine destinée aux agents de services de pêche, appelés à effectuer des enquêtes sur les marchés ou aux débarquements, PacFishID a depuis sa publication « suscité un véritable engouement du public ». Elle est pour le moment disponible uniquement en anglais, mais une version française est en préparation. Enfin, d’autres jeux de données sont à l’étude comme les poissons du large et d’aquarium, les invertébrés et les tortues marines. Ils viendront enrichir cette application ludique qui a été réalisée avec l’assistance financière de l’Australie (département des Affaires étrangères et du Commerce) et de l’Union européenne (SciCOFish project).