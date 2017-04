Île de lumière

La saison locale sera marquée en septembre par le gala de l’école de danse du Conservatoire : Cendrillon, un ballet de Sergueï Prokofiev sous la direction de Julie Crétual et Delphine Lagneau, réunissant les enfants du premier au troisième cycle et sept danseurs professionnels calédoniens. Il sera présenté au centre culturel Tjibaou. Vincent Adragna, premier Prix du Conservatoire national supérieur de Paris et professeur donnera de son côté le récital piano de la saison. Enfin, autre production locale intéressante à découvrir en octobre, D’1 Rive à l’autre, la rencontre entre le groupe Vocal, l’ensemble instrumental du Conservatoire et la compagnie de hip-hop Resurrection Crew. Un rendez- vous improbable entre l’univers de la musique baroque et le monde du hip-hop, les quartiers sud et nord de Nouméa…