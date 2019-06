Si l’époque des bâches bleues semble définitivement derrière les entreprises calédoniennes, la conflictualité dans les entreprises n’a pas disparu pour autant, loin s’en faut. Les grands blocages et les actions coups de poing avaient laissé place à davantage de dialogue et de concertation ces dernières années. Selon la Direction du travail et de l’emploi, une période d’accalmie a été enregistrée entre 2014 et 2016. En 2017, la situation s’est toutefois à nouveau dégradée et les chiffres que viennent de publier la DTE montrent que cette tendance se confirme. Paradoxalement, la DTE souligne que le nombre de cahiers de revendications a diminué en 2018, précisant qu’il pourrait s’agir d’une baisse du dépôt des cahiers auprès de l’institution. Les chiffres du bilan font ressortir une conflictualité plus marquée dans la branche commerce pour laquelle on recense la moitié des cahiers de revendications déposés par les syndicats. On note au passage que les mouvements sont essentiellement portés par l’Usoenc, pour plus de 30 % des cahiers. Le syndicat est suivi par l’USTKE avec 17 % des cahiers de revendications, juste un peu au-dessus de la CSTC-FO et la CSTNC qui en porte chacun environ 16 %.

Plus de grèves, avec plus de travailleurs et plus longues Parmi les revendications, on retrouve une nouvelle fois en tête celle des salaires, mais qui recule relativement devant l’essor d’autres exigences portant sur les relations collectives de travail et la classification des emplois. Ces revendications se retrouvent également au niveau des motifs des grèves qui ont émaillé l’année 2018. Les salaires et les primes arrivent largement en tête devant la durée du travail, les conditions de travail, l’emploi et la classification des emplois.