258 touristes chinois venus de Hangzhou, dans le sud-est de la Chine, ont atterri ce mercredi à Tontouta. Nouvelle-Calédonie Tourisme Point Sud et Aircalin poursuivent donc, avec ce troisième charter, leur approche du marché chinois. Les touristes vont découvrir le territoire durant une semaine selon des circuits adaptés préparés par l’agence Nouméa Travel Specialist entre Nouméa, Bourail ou l’île des Pins. Ils sont hébergés dans les hôtels du groupe Marriott et à l’Oure Lodge à l’île des Pins. Les deux premiers charters avaient été organisés en février et septembre 2018.