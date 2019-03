Les pêcheurs réclamaient de longue date un statut et le soutien des autorités au même titre que les agriculteurs. Leur demande a été en partie entendue puisque le gouvernement propose au Congrès un projet de loi instaurant un véritable statut, un Code de la pêche et des cultures marines, et une politique des pêches maritimes, des cultures marines et des activités halio- alimentaires.

Le statut ouvrira progressivement à ses titulaires des droits particuliers comme l’exonération de TGC sur leur matériel. En contrepartie, les pêcheurs, aujourd’hui simplement titulaires d’une autorisation de pêche provinciale, doivent tous se mettre en conformité : avoir un permis de navigation catégorie pêche professionnelle en cours de validité pour chacun des navires qu’ils exploitent, une inscription au Ridet et une attestation fiscale pour cette activité. Le nombre de personnes éligibles est évalué à 150 dans un premier temps et 300 à moyen terme sur 500 pêcheurs professionnels. Le statut sera attribué par le gouvernement et matérialisé par une carte professionnelle nominative.

Le futur Code de la pêche viendra compiler les règles de ce secteur (droit du travail, formation, droit fiscal, protection sociale, réglementation des prix et organisation des marchés…) et la politique des pêches, cultures et activités fixera des objectifs pour le développement de ces filières.

L’exécutif a promis de réfléchir à la création d’un établissement public ou encore d’un fonds intempéries.