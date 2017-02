Le premier wake-park

Si l’installation actuelle offre la possibilité de louer des SUP ou des kayaks, le but est de créer le premier wake-park. Jusqu’à présent, seul un cable-park existe à Numbo. Là, le projet sera beaucoup plus grand. Patrick Gardey, aussi consultant international pour l’Allemand Rixen, premier constructeur de wake-parks au monde, veut monter une installation comprenant un téléski nautique et un cable-park sur la lagune, juste derrière les farés. « L’étude d’impact a été bouclée, on attend maintenant les autorisations provinciales pour exploiter. Nous espérons entre trois et six mois. Dès le feu vert, nous allons encercler le plan d’eau d’une digue pour retenir l’eau à marée haute et ainsi avoir plus de fond (1,50 m) pour pratiquer le wake », explique le gérant. Le matériel sera ensuite installé. Ce matériel, qui a fait ses preuves depuis des dizaines d’années de par le monde (80 installations en France) sera composé d’un téléski, un câble tenu par cinq mâts faisant une boucle de 650 mètres où huit riders pourront s’accrocher et filer à une vitesse de 30 km/h. Le tout, alimenté par un moteur électrique. Un perchiste amènera la corde au skieur à son niveau pour qu’il puisse décoller légèrement sa planche et ensuite prendre assez de vitesse pour évoluer, figures comprises.