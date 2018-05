Un programme pour la jeunesse

Pour aller plus loin dans le descriptif, la formation met l’accent sur les valeurs morales, l’apprentissage social et émotionnel, les valeurs civiques, la prévention contre la violence et les drogues, ainsi que l’apprentissage des services. « Pendant les deux jours de formation, l’objectif est de proposer aux éducateurs, enseignants, animateurs associatifs, des outils, des matériaux et des stratégies adaptés aux questions essentielles auxquelles est confrontée la jeunesse avec un accent sur les addictions et la violence. En résumé, nous apportons des méthodes aux adultes, ceux qui sont le plus confrontés à notre jeunesse, pour remplacer les addictions comme l’alcool et la drogue et la violence par des stratégies », indique Laurène Cassagne. Pendant leur formation, les stagiaires vont apprendre à acquérir une approche affective des jeunes, faire un travail sur le vocabulaire, les sentiments, faire des exercices, apprendre ces méthodes dans le but de faire passer le message auprès de la jeunesse. « Il faut que l’on enraye le fléau de l’alcool et du cannabis. Il faut que l’on stoppe cette violence pour que notre jeunesse réussisse dans la vie familiale, sociale et professionnelle », conclut-t-elle.